Ракитич присоединился к "розовым"

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич принял участие в акции, посвященной Всемирному дню борьбы против рака молочной железы. Хорватский футболист провел фотосессию в розовой футболке. Розовый цвет является символом борцов с этой болезнью.

- Женщины, страдающие от этой болезни, должны чувствовать нашу поддержку, - приводит sport.es слова Ракитича. - Должны понимать, что они не одиноки в своей проблеме. Конечно, я присоединился к "розовым". Я знаю об этой болезни. Мужчины не так сильны, чтобы каждый день бороться с такой проблемой, это точно.

В этой акции принимает участие также "Барселона". 19 октября, на матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Сити", на "Камп Ноу" будут розданы розовые ленты, которые болельщики и сотрудники клуба смогут повязать себе.