Пуйоль ставит на победу "Барселоны" со счетом 3:1

Бывший защитник "Барселоны" Карлес Пуйоль в преддверии класико с "Реалом" дал свой прогноз на матч. Также испанец рассказал, как его одноклубникам остановить форварда мадридцев Криштиану Роналду.

– Это всегда особая игра, даже за десять дней до нее ты очень нервничаешь, – цитирует Пуйоля AS. – Этой встречи болельщики ждут весь год. Мне повезло долго играть в футбол и насладиться этими матчами. Помню лучшие матчи: победа со счетом 3:0 на "Бернабеу", 6:2 в 2009 году и 5:0 на "Камп Ноу"… Если бы все-таки можно было вернуться в один из этих матчей, я бы выбрал тот, когда мы победили 6:2. Каков мой прогноз? Надеюсь, мы увидим прекрасную игру и победу "Барселоны". Счет: 3:1. В класико обыграть каталонскую команду невероятно трудно.

Пуйоль уверен, что "Барселоне" нужно всего лишь сохранять мяч, чтобы нейтрализовать Роналду:

– Есть ли возможность выбить Роналду из игры? Конечно, нужно просто сохранять свой стиль и владеть мячом, – сказал бывший футболист. – Таким образом, он будет не столь опасен, хотя, конечно, такое определение по отношению к нему не совсем точное. Важно, чтобы клуб играл в свою игру.

Матч "Барселона" – "Реал" состоится 3 декабря.