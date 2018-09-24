Профсоюз испанских футболистов против проведения игр ла лиги в США

Профсоюз футболистов Испании объявил, что не поддерживает проведение игр чемпионата страны в США. Такие планы вынашивает ла лига, которая хочет провести в Майами встречу между "Жироной" и "Барселоной" в 21-м туре.

– Профсоюз высказал официально ла лиге несогласие с этими планами, – говорится в заявлении организации.

Также в нем говорится о том, что ла лига не провела соответствующих консультаций, не уведомила о том, что проведение игры за рубежом может нарушить пункты коллективного договора. К тому же отмечено, что у ла лиги нет соответствующих разрешительных документов. Ранее Федерация футбола Испании также выступила против этой инициативы.