Презентация Лунина в качестве игрока "Реала" состоится 23 июля

"Реал" на официальном сайте сообщил, что презентация вратаря Андрея Лунина в качестве игрока мадридцев состоится в понедельник, 23 июля. Мероприятие пройдет на домашнем стадионе "королевского клуба" "Сантьяго Бернабеу", начало – 14.00 по московскому времени.

19-летний голкипер перешел в "Реал" из "Зари". Финансовые условия сделки не разглашаются. По данным испанской прессы, мадридцы заплатили за Лунина 8,5 миллиона евро. Его будущее в основном составе клуба находится под вопросом. Предполагается, что "Реал" в случае покупки Тибо Куртуа отдаст его в аренду.