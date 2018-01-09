17:58 9 января | Футбол — Испания

После трансфера Коутинью у "Барселоны" не осталось денег на покупки?

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Лионель МЕССИ (в центре) и Луис СУАРЕС (слева) приветствуют новичка - Филиппе КОУТИНЬЮ.Под бразильской звездой. Что изменится в "Барселоне" с приходом Коутинью?

"Барселона", подписав контракт с полузащитником "Ливерпуля" Филиппе Коутинью, потратила почти все средства, заложенные в бюджет клуба на селекцию, утверждает Marca. Официальная стоимость 25-летнего бразильца не разглашается, но по данным СМИ она составляет 120 миллионов евро (плюс 40 миллионов евро в виде бонусов).

Отмечается, что в сезоне-2017/18 сине-гранатовые потратили на покупку новых игроков 312,5 миллиона евро - Усман Дембеле (105 миллионов евро), Паулинью (40 миллионов евро), Нелсон Семеду (30,5 миллионов евро), Жерар Деулофеу (12 миллионов евро) и Марлон (5 миллионов евро). Последней покупкой "Барселоны" в зимний период дозаявок должен стать защитник "Палмейраса" Йерри Мина (12 миллионов евро).

Даже учитывая продажу Неймара в "ПСЖ" за 222 миллиона евро, долг каталонского клуба за последний год увеличился до 300 миллионов евро. Издание отмечает, что сине-гранатовых непросто привлечь новых спонсоров из-за непростой политической обстановки в Каталонии.

В том случае, если клубу не удастся найти дополнительные средства, запланированные на 2018 год работы по реконструкции домашнего стадиона команды "Камп Ноу" не начнутся в запланированные сроки.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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pustot+

утверждает Marca.... ну всё понятно.... Британские учёные авторитетнее

21:21 9 января

MASSARO TYT. MASSARO TAM.......

105..Дембеле. Ктое то..что ето..

20:08 9 января

shpasic

ещё бы, 120 Ливерпулю и ещё столько же его папаше, как в случае с Неймаром. ничему жизнь не учит.

18:43 9 января

bvb1987

бедненькие какие)

18:40 9 января

К.Б.Ын

Да ладно. Эти евры штампуют как туалетную бумагу.)

18:24 9 января

баламошка

Барсеножки пошли по миру. Теперь, чтобы выжить, придётся им продать Меську в Спартак.Или можно обменять его на Комбарова с Ещенко. И Титова.

18:06 9 января