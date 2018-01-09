После трансфера Коутинью у "Барселоны" не осталось денег на покупки?

"Барселона", подписав контракт с полузащитником "Ливерпуля" Филиппе Коутинью, потратила почти все средства, заложенные в бюджет клуба на селекцию, утверждает Marca. Официальная стоимость 25-летнего бразильца не разглашается, но по данным СМИ она составляет 120 миллионов евро (плюс 40 миллионов евро в виде бонусов).

Отмечается, что в сезоне-2017/18 сине-гранатовые потратили на покупку новых игроков 312,5 миллиона евро - Усман Дембеле (105 миллионов евро), Паулинью (40 миллионов евро), Нелсон Семеду (30,5 миллионов евро), Жерар Деулофеу (12 миллионов евро) и Марлон (5 миллионов евро). Последней покупкой "Барселоны" в зимний период дозаявок должен стать защитник "Палмейраса" Йерри Мина (12 миллионов евро).

Даже учитывая продажу Неймара в "ПСЖ" за 222 миллиона евро, долг каталонского клуба за последний год увеличился до 300 миллионов евро. Издание отмечает, что сине-гранатовых непросто привлечь новых спонсоров из-за непростой политической обстановки в Каталонии.

В том случае, если клубу не удастся найти дополнительные средства, запланированные на 2018 год работы по реконструкции домашнего стадиона команды "Камп Ноу" не начнутся в запланированные сроки.