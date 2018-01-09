После трансфера Коутинью у "Барселоны" не осталось денег на покупки?

"Барселона", подписав контракт с полузащитником "Ливерпуля" Филиппе Коутинью, потратила почти все средства, заложенные в бюджет клуба на селекцию, утверждает Marca. Официальная стоимость 25-летнего бразильца не разглашается, но по данным СМИ она составляет 120 миллионов евро (плюс 40 миллионов евро в виде бонусов).
Отмечается, что в сезоне-2017/18 сине-гранатовые потратили на покупку новых игроков 312,5 миллиона евро - Усман Дембеле (105 миллионов евро), Паулинью (40 миллионов евро), Нелсон Семеду (30,5 миллионов евро), Жерар Деулофеу (12 миллионов евро) и Марлон (5 миллионов евро). Последней покупкой "Барселоны" в зимний период дозаявок должен стать защитник "Палмейраса" Йерри Мина (12 миллионов евро).
Даже учитывая продажу Неймара в "ПСЖ" за 222 миллиона евро, долг каталонского клуба за последний год увеличился до 300 миллионов евро. Издание отмечает, что сине-гранатовых непросто привлечь новых спонсоров из-за непростой политической обстановки в Каталонии.
В том случае, если клубу не удастся найти дополнительные средства, запланированные на 2018 год работы по реконструкции домашнего стадиона команды "Камп Ноу" не начнутся в запланированные сроки.
- Барселона (Футбол)
- Неймар Сантос
- Ливерпуль
- Палмейрас
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Филиппе Коутинью
- Усман Дембеле
- Паулинью
- Нелсон Семеду
- Жерар Деулофеу
- Йерри Мина
- Марлон
pustot+
утверждает Marca.... ну всё понятно.... Британские учёные авторитетнее
21:21 9 января
MASSARO TYT. MASSARO TAM.......
105..Дембеле. Ктое то..что ето..
20:08 9 января
shpasic
ещё бы, 120 Ливерпулю и ещё столько же его папаше, как в случае с Неймаром. ничему жизнь не учит.
18:43 9 января
bvb1987
бедненькие какие)
18:40 9 января
К.Б.Ын
Да ладно. Эти евры штампуют как туалетную бумагу.)
18:24 9 января
баламошка
Барсеножки пошли по миру. Теперь, чтобы выжить, придётся им продать Меську в Спартак.Или можно обменять его на Комбарова с Ещенко. И Титова.
18:06 9 января