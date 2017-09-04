Покинувший "Рубин" Санчес поцеловал логотип "Эспаньола"

"Эспаньол" провел презентацию защитника Серхио Санчеса. Футболист был арендован "попугаями" на один сезон у "Рубина".
На своей презентации Санчес, являющийся воспитанником каталонской команды, поцеловал логотип клуба. Игрок выступал за "Эспаньол" с 2004 по 2009 год. В "Рубин" он перешел в июне 2016 года и провел за казанцев 21 матч.
#SergioSánchezPerico: "Vinc a ajudar, a sumar, a aportar totes les solucions que pugui a l'equip". ⚪️🔵 #RCDE pic.twitter.com/0JlXF6zq4c– RCD Espanyol (@RCDEspanyol) 4 сентября 2017 г.