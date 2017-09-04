Покинувший "Рубин" Санчес поцеловал логотип "Эспаньола"

"Эспаньол" провел презентацию защитника Серхио Санчеса. Футболист был арендован "попугаями" на один сезон у "Рубина".

На своей презентации Санчес, являющийся воспитанником каталонской команды, поцеловал логотип клуба. Игрок выступал за "Эспаньол" с 2004 по 2009 год. В "Рубин" он перешел в июне 2016 года и провел за казанцев 21 матч.