Первый матч под руководством Лопетеги "Реал" сыграет против мексиканской "Пуэблы"

Определился первый спарринг-партнер "Реала" по предсезонной подготовке, им стал мексиканский клуб "Пуэбла", сообщает Marca. Матч между "сливочными" и десятой командой завершившегося чемпионата Мексики пройдет 28 июля.

Ранее руководство команды планировало игру на начало августа, однако впоследствии первый товарищеский матч было решено провести в последних числах июля.

Отметим, что этот матч станет первым – пусть и неофициальным – для нового тренера "сливочных" Хулена Лопетеги.

Подготовку к новому сезону игроки "Реала" начнут через несколько дней. Первое время они проведут на домашней базе в Вальдебебас, после чего отправятся на первый заграничный сбор.