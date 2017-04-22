Оскар Ариас заменил Мончи в "Севилье"

Новым спортивным директором "Севильи" назначен Оскар Ариас, сообщает пресс-служба клуба. На этом посту он заменил Мончи, который спустя 17 лет работы покинул испанский клуб и перебрался в "Рому". Ранее Ариас в течение четырех лет являлся правой рукой Мончи. На следующей неделе он официально будет представлен в качестве нового спортивного директора "Севильи". Также отмечается, что все остальные сотрудники, работавшие с прошлым спортдиром, останутся на прежних постах.

El Consejo de Administración elige a Óscar Arias como Director Deportivo



➡ https://t.co/BJmNJHwhax pic.twitter.com/z7msTtNBhT – Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 21 апреля 2017 г.