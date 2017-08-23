Неймара в "Барселоне" заменит экс-игрок "Анжи"?

Нападающий "Челси" Виллиан может перейти в "Барселону", утверждает France Football. По информации источника, руководство каталонского клуба рассматривает кандидатуру 29-летнего бразильца в качестве альтернативы форвардам дортмундской "Боруссии" Усману Дембеле и "ПСЖ" Анхелю Ди Марии, а также хавбеку "Ливерпуля" Филиппе Коутинью.
Напомним, что бывший игрок донецкого "Шахтера" и "Анжи" выступает за "Челси" с 2013 года. В составе лондонцев он провел 188 матч, забив 31 гол.
- Барселона (Футбол)
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- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
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