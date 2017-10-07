Нападающий "ПСЖ" Неймар обратился в УЕФА с просьбой исключить "Барселону" из Лиги чемпионов, сообщает AS. Адвокаты футболиста посоветовали ему так поступить из-за того, что каталонцы до сих пор не выплатили ему 26 миллионов евро в виде бонуса за продление контракта с сине-гранатовыми. Бразилец подписал с каталонским клубом новое соглашение в прошлом году. Контракт футболиста с каталонцами был рассчитан до лета 2021 года.

Напомним, что минувшим летом Неймар перешел из "Барселоны" в ПСЖ за рекордные для мирового футбола 222 миллиона евро.