На матчах Кубка Испании будет протестирована система видеоповторов

На матчах 1/16 финала Кубка Испании, которые пройдут в октябре и ноябре, будет протестирована система видеопомощи арбитрам (VAR), сообщает As. По информации источника, решение об этом было принято на встрече президент Профессиональной футбольной лиги Испании (LFP) Хавьера Тебаса, главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Хуана Луиса Ларреи, а также экс-судей Санчеса Арминио и Карлоса Веласко Карбальо.

Отмечается, что в рамках этого собрания была составлена дорожная карта реорганизации судейства. Тестирование системы VAR является лишь частью запланированных изменений. Одним из стадионов, на котором будет применяться эта технология, станет новая домашняя арена "Атлетико", который в матче 1/16 финала Кубка Испании 29 ноября сыграет с "Эльче".

Издание также утверждает, что глава LFP выступает за введение использования VAR во всех турнирах страны.