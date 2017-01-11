05:05 | ФУТБОЛ — Испания

Модрич в пятый раз признан лучшим футболистом Хорватии

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Полузащитник "Реала" Лука Модрич в пятый раз признан лучшим футболистом Хорватии. Хавбек выиграл голосование среди экспертов и бывших футболистов с рекордным показателем - 110 очков. Такое достижение за 45 лет существования приза удавалось только Дадо Пршо в 2004 году.

- Я очень рад получить этот приз, - приводит Večernji list слова Модрича. - Впервые я выиграл ее в 2007 году и тогда не мог себе представить, что получу ее пять раз. Большое спасибо членам жюри, которые голосовали за меня. Это великие игроки.

 

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Материалы REN-TV

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