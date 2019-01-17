Модрич номинирован на звание лучшего спортсмена года

Хорватский полузащитник "Реала" Лука Модрич вошел в число шести номинантов премии "Лучший спортсмен года" по версии Laureus World Sports Awards, сообщает официальный сайт организации.

В 2018 году 33-летний футболист выиграл Лигу чемпионов в составе "королевского" клуба, а также, дошел до финала чемпионата мира в России.

Помимо него, на звание спортсмена года претендуют Кильян Мбаппе, гонщик "Формулы-1" Льюис Хэмилтон, теннисист Новак Джокович, баскетболист Леброн Джеймс и марафонец Элиуд Кипчоге. Церемония вручения премии пройдет 18 ноября, в Монако.