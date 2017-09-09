Модрич и Навас - вне заявки "Реала" на игру с "Леванте"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан огласил заявку команды на матч 3-го тура чемпионата Испании против "Леванте". В списке футболистов не оказалось вратаря Кейлора Наваса и полузащитника Луки Модрича. Обоим предоставлен отдых после игр за национальные команды. Нападающий Криштиану Роналду пропустит матч из-за дисквалификации.

вратари – Касилья, Л. Зидан;

защитники – Карвахаль, Вальехо, Рамос, Начо, Марселу, Эрнандез;

полузащитники – Кроос, Каземиру, Лукас, Льоренте, Асенсио, Иско, Ковачич, Себальос;

нападающие – Бензема, Бэйл.

Отметим, что матч "Реал" – "Леванте" состоится сегодня и начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.