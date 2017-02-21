Месси не праздновал победный гол в ответ на критику

Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса выразил мнение, что нападающий "Барселоны" Лионель Месси не праздновал победный гол в матче 23-го тура чемпионата Испании против "Леганеса" в ответ на критику болельщиков и СМИ. По мнению специалиста, капитан сборной Аргентины был очень зол.

Форвард столкнулся с огромным количеством критических высказываний в свой адрес после разгромного поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ" (0:4).

Ранее сообщалось, что Лионель Месси недоволен положением дел в "Барселоне" под руководством главного тренера Луиса Энрике.

Месси хочет, чтобы из "Барселоны" ушли Динь, Матье и Андре Гомиш