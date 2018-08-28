Матч "Райо Вальекано" - "Атлетик" перенесен

Матч 3-го тура чемпионата Испании между "Райо Вальекано" и "Атлетиком" не состоится 1-го сентября, как планировалось. Как сообщает пресс-служба лиги, владелец стадиона "Вальекас" с 1 сентября не будет проводить матчи на арене до завершения работ, которые проводятся в данный момент.

Ближайшая игра чемпионата Испании переносится на резервную дату "из-за форс-мажорных обстоятельств", для следующих матчей руководство лиги будет работать над тем, чтобы найти наиболее удовлетворительное решение для всех сторон.