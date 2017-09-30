Марко Асенсио: "Не думаю о выигрыше "Золотого мяча"

Нападающий "Реала" Марко Асенсио прокомментировал похвалу Криштиану Роналду в свой адрес. Также испанец отметил, что горд продлить контракт с мадридской командой.

- Получение похвалы от Роналду - радость, - приводит Marca слова Асенсио. - Но я не думаю о выигрыше "Золотого мяча". Я молод. Это случится тогда, когда случится. Продление контракта с "Реалом" - это очень важный для меня день. Это источник настоящей гордости. Я значительно прибавил в прошлом году. У меня есть свои цели, мне хочется всегда играть, но Зидан лучше знает, когда меня поставить в состав.

Напомним, что в новом контракте 21-летнего футболиста указаны отступные в размере 700 миллионов евро.