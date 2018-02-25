"Малага" потерпела четвертое поражение кряду, проиграв "Атлетику"

В матче 25-го тура чемпионата Испании "Атлетик" дома переиграл "Малагу" со счетом 2:1. В составе хозяев отличились полузащитники Маркель Сусаэта и Микель Сан-Хосе. У "анчоусов" гол забил нападающий Юссеф Эн-Несири.

Это поражение стало для гостей четвертым кряду в ла лиге.

"Атлетик" занимает 12-е место турнирной таблицы, набрав 31 очко. "Малага", в активе которой 13 очков, расположилась на последней строчке.

Чемпионат Испании

Примера

25-й тур

"Атлетик" - "Малага" - 2:1 (2:1)

Голы: Эн-Несири, 13 (0:1). Сусаэта, 17 (1:1). Сан-Хосе, 44 (2:1).

Нереализованный пенальти: Эн-Несири (Малага), 61 (вратарь)

"Атлетик": Аррисабалага, Де Маркос, Иньиго Мартинес, Лекуэ (Саборит, 75), Альварес, Рауль Гарсия, Сусаэта, Сан-Хосе, Эчеварриа (Иньяки Уильямс, 83), Адурис, Кордоба (Итурраспе, 66).

"Малага": Роберто, Торрес Гомес (Буэно, 82), Росалес, Эрнандес, Диего Гонсалес, Итурра, Адриан Гонсалес (Ласен, 36), Чори Кастро, Лестьенн (Ролан, 58), Идейе, Эн-Несири.

Предупреждения: Иньиго Мартинес, 15. Диего Гонсалес, 24. Лекуэ, 60. Де Маркос, 63. Эн-Несири, 65.

Удаление: Эн-Несири (Малага), 84.

Судья: Эрнандес Эрнандес.

25 февраля. Бильбао. Стадион San Mames Barria.

Турнирная таблица чемпионата Испании