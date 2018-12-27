Лука Модрич: "Моя цель – завершить карьеру в "Реале"

Полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич признался, что планирует завершить карьеру в испанском клубе, сообщает Goal.

– Моя личная цель и мое большое желание – завершить свою карьеру в "Реале". Это был бы идеальный сценарий. Но чтобы достичь этого, я должен продолжать выступать на самом высоком уровне. Это не так легко.

В этом сезоне самое важное для "Реала" – улучшить уровень игры, потому что после всех достижений мы вошли в тяжелый для команды период", – приводит слова Модрича Goal.

Ранее сообщалось, что "Интер" может приобрести Модрича зимой.

Напомним, что Модрич стал обладателем "Золотого мяча-2018", обогнав форварда "Атлетико" Антуана Гризманна и нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду​.

Все о чемпионате Испании – здесь.