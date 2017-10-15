Луис Суарес: "Барселона" заслуживала большего"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес после матча 8-го тура чемпионата Испании против "Атлетико" (1:1) отметил, что у каталонцев было больше шансов на победу в этой встрече. Уругваец надеется, что его команда и дальше будет выступать без поражений.

– Всем известно, что у "Атлетико" хорошая оборона и отличный вратарь, – цитирует Football Espana Суареса. – У нас было ощущение, что мы заслуживали большего во втором тайме. Мне приходилось много работать. После того, как мы забили, было очень сложно. Но нам нужно принять этот результат. Думаю, у нас было больше шансов на победу, чем у сопернику. Мой гол? Он стал гарантом того, что мы не проиграем. Хочется, чтобы так и продолжалось.