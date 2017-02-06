Луис Энрике: "Пике готов сыграть с "Атлетико", Иньеста и Бускетс - под вопросом"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике отметил, что защитник Жерар Пике готов вернуться к игре после небольших мышечных проблем. Также он рассказал о восстановлении полузащитников Андреса Иньесты и Серхио Бускетса.

– Пике уже намного лучше, – цитирует AFP Луиса Энрике. – Мы должны были проявить осторожность в отношении его здоровья. Теперь он работает в полную силу. Он доступен для игры, полностью здоров. Иньесте и Бускетсу тоже лучше, каждый день они прогрессируют, и это очень хорошо. Но не знаю, сыграют ли они во вторник.