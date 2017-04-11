Луис Энрике: "Глупо винить в поражении одного или двух игроков"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике не согласен с критикой в адрес полузащитников Андре Гомиша и Дениса Суареса, которая появилась в испанских СМИ. Поводом для критики стала неудачная игра каталонцев против "Малаги" (0:2).

– Глупо полагать, что один игрок отвечает за поражение, – цитирует AFP Луиса Энрике. – Нечестно возлагать вину на одного или двух игроков. Я буду защищать своих футболистов. Это командный вид спорта. Такие нападки выглядят жалко, они совершенно несправедливы. Конечно, нам следовало сыграть лучше. Это касается всех. А не одного игрока.