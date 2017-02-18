Луис Энрике: "Даже десять матчей не повлияют на мое будущее в "Барселоне"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике считает, что результат команды в Лиге чемпионов не скажется на его судьбе в клубе, контракт с которым истекает летом. В первом матче 1/8 финала "Барселона" проиграла со счетом 0:4 "ПСЖ".

– Очевидно, что решение о моем будущем не имеет ничего общего с тем, что может случиться в этом месяце, – цитирует AFP Луиса Энрике. – Ничего не изменит одна игра. Даже десять матчей ничего не изменят. Я еще не принял решения. Критика на меня не влияет вообще, иначе я не выходил бы к журналистам каждый раз уже долгие годы. Я не читаю мнения обо мне, меня это не интересует. Мы сами анализируем свою игру, сами ее критикуем. А все остальное, весь этот "цирк" – это все далеко от нас.