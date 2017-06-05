Лионель Месси: "После матча с "Реалом" Луис Энрике назвал меня лучшим в истории футбола"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси рассказал, что бывший главный тренер команды Луис Энрике назвал его лучшим футболистом в истории после матча 33-го тура минувшего сезона чемпионата Испании с "Реалом" (3:2). Аргентинец в той встрече стал автором дубля.

– После матча с "Реалом" Луис Энрике сказал, что я лучший в истории футбола, – приводит Marca слова Месси.

В прошлом сезоне 29-летний игрок провел 34 матча в чемпионате Испании, в которых забил 37 голов и отдал девять результативных передач. "Барселона" заняла второе место в турнирной таблице по итогам сезона, а также стала победителем Кубка страны.