"Леганес" обыграл "Вальядолид" благодаря дублю Каррильо

"Леганес" победил "Вальядолид" в матче 14-го тура премьер-лиги (4:2). Дублем отметился нападающий гостей Гвидо Каррильо.

"Леганес" набрал 16 очков и поднялся на 15-е место в турнирной таблице. "Вальядолид" с 17 баллами располагается на 14-й строчке.

Чемпионат Испании

Лига 1

14-й тур

"Вальядолид" - "Леганес" - 2:4 (0:2)

Голы: Сиовас, 11 (0:1). Оскар Родригес, 42 (0:2). Вилья, 50 (1:2). Каррильо, 66 (1:3). Каррильо, 75 (1:4). Энес Унал, 90+3 (2:4).

"Вальядолид": Масип, Кико Оливас, Начо Мартинес, Калеро, Антоньито (Кеко, 84), Мичел, Рубен Алькарас (Чоп, 63), Вилья (Суарес, 76), Оскар Плано, Верде, Энес Унал.

"Леганес": Куэльяр, Ньом, Омеруо, Сиовас, Сильва, Тарин, Рубен Перес (Херард Гумбау, 83), Весга, Оскар Родригес (Эль-Жар, 88), Каррильо (Ролан, 80), Эн-Несири.

Предупреждения: Рубен Перес, 15. Сильва, 62. Ньом, 79.

Судья: Медье Хименес.

01 декабря. Вальядолид. Стадион "Jose Zorrilla".

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