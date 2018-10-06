23:41 6 октября | Футбол — Испания

"Леганес" обыграл "Райо Вальекано"

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"Леганес" с минимальным счетом обыграл "Райо Вальекано" в матче 8-го тура чемпионата Испании (1:0). Единственный гол забил нападающий Гвидо Каррильо.

Чемпионат Испании

Лига 1 

8-й тур 

"Леганес" - "Райо Вальекано" - 1:0 (1:0)

Гол: Каррильо, 14. 

"Леганес": Куэльяр, Сиовас, Сильва, Бустинса (Омеруо, 29), Тарин, Рубен Перес, Весга, Оскар Родригес, Эль-Жар, Каррильо (Херард Гумбау, 86), Сантос (Эн-Несири, 69).

"Райо Вальекано": Гарсия, Амат, Адвинкула, Ба, Алекс Морено, Трехо (Посо, 73), Медран, Комесанья, Какюта (Эмбарба, 50), Бебе (Альваро Гарсия, 49), Рауль де Томас.

Предупреждения: Медран, 43. Оскар Родригес, 43. Эмбарба, 55. Ба, 80. 

Удаление: Медран, 82. 

Судья: Медье Хименес.

6 октября. Леганес. Стадион "Estadio Municipal de Butarque".

Леганес - Райо Вальекано

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