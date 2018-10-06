"Леганес" обыграл "Райо Вальекано"

"Леганес" с минимальным счетом обыграл "Райо Вальекано" в матче 8-го тура чемпионата Испании (1:0). Единственный гол забил нападающий Гвидо Каррильо.
Чемпионат Испании
Лига 1
8-й тур
"Леганес" - "Райо Вальекано" - 1:0 (1:0)
Гол: Каррильо, 14.
"Леганес": Куэльяр, Сиовас, Сильва, Бустинса (Омеруо, 29), Тарин, Рубен Перес, Весга, Оскар Родригес, Эль-Жар, Каррильо (Херард Гумбау, 86), Сантос (Эн-Несири, 69).
"Райо Вальекано": Гарсия, Амат, Адвинкула, Ба, Алекс Морено, Трехо (Посо, 73), Медран, Комесанья, Какюта (Эмбарба, 50), Бебе (Альваро Гарсия, 49), Рауль де Томас.
Предупреждения: Медран, 43. Оскар Родригес, 43. Эмбарба, 55. Ба, 80.
Удаление: Медран, 82.
Судья: Медье Хименес.
6 октября. Леганес. Стадион "Estadio Municipal de Butarque".
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