"Леганес" обыграл "Алавес" в матче открытия ла лиги

Игра 1-го тура чемпионата Испании "Леганес" - "Алавес" завершилась победой хозяев поля - 1:0. Автором первого гола ла лиги в сезоне-2017/18 стал полузащитник Габриэл. На 17-й минуте встречи хавбек гостей Мануэль Гарсия не смог с пенальти переиграть вратаря.

Чемпионат Испании

Ла лига

1-й тур

"Леганес" - "Алавес" - 1:0 (1:0)

Гол: Габриэл, 24 (1:0).

Нереализованный пенальти: Гарсия, 17 (вратарь)

"Леганес": Куэльяр, Муньос, Сальдуа (Бустинса, 80), Мантовани, Рико, Рубен Перес, Омар (Моран, 65), Габриэл, Эрасо (Эль-Жар, 70), Шимановски, Герреро.

"Алавес": Пачеко, Алексис, Эли, Карлос Вигарай, Вакасо (Ромеро, 62), Гарсия, Ибаи Гомес, Бурги, Собрино (Томас Пина, 63), Педраса (Эктор Эрнандес, 75), Сантос.

Предупреждение: Вакасо, 23.

Судья: Мунуэра Монтера.

18 августа. Леганес. Стадион Estadio Municipal de Butarque.