17:45 | Футбол — Испания

"Леганес" – "Барселона": видеотрансляция матча в 21.00

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В матче 5-го тура чемпионата Испании по футболу в среду, 26 сентября, "Леганес" принимает "Барселону".

"СЭ" в новом сезоне показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Леганес" – "Барселона" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 21.00 (время московское).

Леганес - Барселона

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лига, календарь и результаты матчей

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