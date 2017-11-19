Коке: "Голы еще придут к Гризманну"

Полузащитник "Атлетико" Коке подчеркнул, что матч 12-го тура чемпионата Испании с "Реалом" получился интенсивным. Хавбек отметил, что у матрасников были хорошие моменты, чтобы одержать победу.

– Матч с "Реалом" получился интенсивным. У нас были хорошие моменты, и мы хотели обыграть своего вечного соперника, – приводит Marca слова Коке. – В нашем активе столько же очков, сколько и у "Королевского клуба", поэтому мы сфокусированы на командах, которые опережают нас. Гризманн? Он спокоен. Голы и лучшая игра еще придут. Всем нам нужно оставаться спокойными.

В текущем сезоне Гризманн провел в составе "матрасников" 14 матчей во всех турнирах, забив три гола и отдав три результативные передачи. Безголевая серия форварда составляет восемь игр подряд.