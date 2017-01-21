22:48 21 января | ФУТБОЛ — Испания

Кейлор Навас: "Хотелось бы побеждать при лучшей игре"

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Вратарь "Реала" Кейлор Навас после победы над "Малагой" (2:1) в матче 19-го тура чемпионата Испании остался недоволен игрой команды. По словам голкипера, он спокоен по поводу своего будущего.

Это был тяжелый матч. Победа не была убедительной. Тем не менее, мы рады результату и трем очкам, – цитирует Наваса Marca. – Конечно, хотелось бы побеждать при лучшей игре, но нельзя всегда показывать классный футбол. Надеюсь, в следующий раз сыграем лучше.

По поводу своего будущего я спокоен. Бог дает мне смирение и спокойствие. Я работаю, тренируюсь и стараюсь приносить пользу команде.

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Материалы REN-TV

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