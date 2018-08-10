Касорла был тронут своим представлением в качестве игрока "Вильярреала". Видео

Бывший полузащитник "Арсенала" Санти Касорла рассказал о теплом приеме со стороны "Вильярреала". Футболист был тронут презентацией и похвалил свой новый клуб.

Испанский клуб необычным образом представил Касорлу. 33-летнего игрока презентовал иллюзионист, исполнив номер со стеклянным шкафом и дымом.

- Это стоило всех страданий, - цитирует Football Espana Касорлу. - У меня нет ничего, кроме похвалы "Вильярреалу", это пример президента и клуба. Я был тронут, потому что у меня много чувств и воспоминаний из прошлого. Надеюсь, что смогу продолжать делать красивые вещи, как раньше. Я хочу получать удовольствие, но я требователен и хочу продолжать совершенствоваться. Теперь клуб стал другим. А я я старше и могу чему-то научить молодежь. Но адаптироваться было несложно, все приветствовали меня.

Касорла перебрался в "Вильярреал" из "Арсенала" на правах свободного агента. Ранее он уже выступал за этот клуб - с 2004 по 2006 год и с 2007 по 2011-й. Хавбек из-за травмы ни разу не сыграл за "Арсенал" в минувшем сезоне. За "канониров" он играл с 2012 года. Всего на его счету 129 матчей и 25 голов за английский клуб.