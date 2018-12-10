13:41 | Футбол — Испания

Кальеха покинул пост главного тренера "Вильярреала" перед матчем со "Спартаком"

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Хавьер Кальеха уволен с поста главного тренера "Вильярреала", сообщает официальный сайт клуба. Имя нового тренера пока неизвестно. Объявить его обещают в ближайшие часы.

40-летний специалист работал с первой командой "Вильярреала" с 25 сентября 2017 года. До этого он тренировал юношескую и резервную команды.

 

В чемпионате Испании команда на 17-м месте – 14 очков в 15 играх. В Лиге Европы "желтая субмарина" возглавляет свою группу. 13 декабря им предстоит заключительный матч группового турнира со "Спартаком".

В сообщении на клубном сайте "Вильярреал" поблагодарил Кальеху за проделанную работу.

 

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