Кальеха покинул пост главного тренера "Вильярреала" перед матчем со "Спартаком"

Хавьер Кальеха уволен с поста главного тренера "Вильярреала", сообщает официальный сайт клуба. Имя нового тренера пока неизвестно. Объявить его обещают в ближайшие часы.
40-летний специалист работал с первой командой "Вильярреала" с 25 сентября 2017 года. До этого он тренировал юношескую и резервную команды.
Official announcement: Javi Calleja.https://t.co/y9lb4W61U2 pic.twitter.com/RAepJPjHX5– Villarreal CF English (@Eng_Villarreal) 10 декабря 2018 г.
В чемпионате Испании команда на 17-м месте – 14 очков в 15 играх. В Лиге Европы "желтая субмарина" возглавляет свою группу. 13 декабря им предстоит заключительный матч группового турнира со "Спартаком".
В сообщении на клубном сайте "Вильярреал" поблагодарил Кальеху за проделанную работу.
Thanks for everything, Javi Calleja. 💛 pic.twitter.com/glTRyNzP7n– Villarreal CF English (@Eng_Villarreal) 10 декабря 2018 г.
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