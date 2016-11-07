Иван Ракитич: "Барселона" заслуженно победила "Севилью"

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич после матча 11-го тура чемпионата Испании с "Севильей" (2:1) выразил удовлетворение результатом встречи. По его словам, каталонцы одержали победу заслуженно.

– Мы добились заслуженной победы, – приводит официальный сайт "Барселоны" слова Ракитича. – Мы счастливы. В этом сезоне еще никому не удавалось побеждать в гостях у "Севильи". "Барселона" поддерживала хороший ритм на протяжении встречи. Во втором тайме наше преимущество было более ощутимым, и можно было позволить действовать спокойнее.