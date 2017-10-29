Иско: "Не сбрасывайте "Реал" со счетов"

Полузащитник "Реала" Иско призвал не исключать клуб из претендентов на чемпионство. 29 октября в матче 10-го тура чемпионата Испании мадридцы уступили "Жироне" (1:2) и на данный момент отстают от лидирующей "Барселоны" на 8 очков.

- Это был очень необычный матч, - цитирует Football Espana Иско. - В какой-то момент во втором тайме мы выключились, и соперник перевернул ход игры. Мы бились до конца, но этого не хватило. Мы потеряли незапланированные очки. Но не надо нас списывать со счетов - впереди еще много матчей.

Так не может продолжаться. Мы - "Реал", мы не можем терять очки каждые 2-3 игры.