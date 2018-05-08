Икер Касильяс: "Мечтаю вернуться в сборную Испании"

Голкипер "Порту" Икер Касильяс рассказал, что не теряет надежды вернуться в сборную Испании и сыграть на чемпионате мира.

– Чемпионат мира? Я подойду к нему по-другому, поскольку я еще не убедил Лопетеги (главного тренера сборной Испании. – Прим. "СЭ") вызвать меня, – приводит Marca слова Касильяса. – Пока я не закончил выступления за сборную. Понимаю, что Лопетеги выбрал других игроков, но я мечтаю вернуться обратно.

В составе национальной команды голкипер дважды становился чемпионом Европы и один раз победителем мирового первенства.

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