Хулен Лопетеги об уходе Ковачича: "Реал" займется поиском футболиста уровня Ковачича"

Главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги прояснил ситуацию, связанную с возможным уходом из клуба полузащитника Матео Ковачича. Он заявил, что клуб собирается заняться поисоком игрока уровня хорватского футболиста.

- Это правда, что Матео выразил желание уйти, - цитирует пресс-служба клуба Лопетеги. - Я бы хотел, чтобы он остался. Если он уйдет, посмотрим, как мы все организуем. Наше решение ситуации - это игрок на уровне Ковачича, тот, кто является футболистом высшего уровня. Чтобы выполнить все поставленные на сезон задачи, нужен сбалансированный состав.

Ранее сообщалось, что хавбек несколько раз общался с главным тренером "Реала" и говорил ему о желании уйти из клуба, чтобы получать больше игровой практики.

В минувшем сезоне Ковачич провел 35 игр в составе "Реала" и отметился двумя результативными передачами.