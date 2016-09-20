19:48 | ФУТБОЛ — Испания

Хуанфран: "Очевидно, что "Золотой мяч" должен достаться Гризманну"

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Защитник "Атлетико" Хуанфран считает, что "Золотой мяч" должен получить его одноклубник Антуан Гризманн. В преддверии матча чемпионата Испании с "Барселоной" он не согласился с тем, что форвард каталонцев Лионель Месси больше достоин награды.

– Я ждал, что меня об этом спросят, – цитирует Goal Хуанфрана. – Был готов к этому вопросу. Я бы не хотел выбирать. Считаю, что лучшим для меня будет мой партнер. Очевидно, что "Золотой мяч" должен достаться Гризманну.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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баламошка

Тогда мне очевидно, что Хуанфран - праправнучка Ленина и потомок первого царя Америки - Монтесумы Колумбовича.

20:07

shpasic

если бы Хуанфран забил тот пенальти, то ещё какие-то шансы бы у Гризмана были, а так - никаких.

19:59

Реалист!

Если опять отдадут Месси, то эту контору нужно разгонять.

19:55

Ботаникум

Он достанется КриРо, т.е не Гризманну, и не Месси.

19:55

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