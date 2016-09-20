Хуанфран: "Очевидно, что "Золотой мяч" должен достаться Гризманну"

Защитник "Атлетико" Хуанфран считает, что "Золотой мяч" должен получить его одноклубник Антуан Гризманн. В преддверии матча чемпионата Испании с "Барселоной" он не согласился с тем, что форвард каталонцев Лионель Месси больше достоин награды.

– Я ждал, что меня об этом спросят, – цитирует Goal Хуанфрана. – Был готов к этому вопросу. Я бы не хотел выбирать. Считаю, что лучшим для меня будет мой партнер. Очевидно, что "Золотой мяч" должен достаться Гризманну.