00:38 | ФУТБОЛ — Испания

Хуанфран: "Не вижу "Атлетико" без Симеоне, он – лучший в мире"

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Защитник "Атлетико" Хуанфран выразил мнение, что главный тренер "матрасников" Диего Симеоне является лучшим специалистом в мире. Футболист подчеркнул, что не может представить команду без него. Ранее в СМИ появлялась информация, что Симеоне может покинуть клуб в 2018 году, однако сам тренер позже опроверг это.

– Симеоне как и все мы с нетерпением ждет открытия нового стадиона, – приводит Goal слова Хуанфрана. – Это последний год на "Висенте Кальдероне", поэтому для каждого из нас это будет особенный момент.

Всему когда приходит конец, но на сегодняшний день я не вижу "Атлетико" без Симеоне. Он лучший тренер в мире.

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