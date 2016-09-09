Хуанфран: "Не вижу "Атлетико" без Симеоне, он – лучший в мире"

Защитник "Атлетико" Хуанфран выразил мнение, что главный тренер "матрасников" Диего Симеоне является лучшим специалистом в мире. Футболист подчеркнул, что не может представить команду без него. Ранее в СМИ появлялась информация, что Симеоне может покинуть клуб в 2018 году, однако сам тренер позже опроверг это.

– Симеоне как и все мы с нетерпением ждет открытия нового стадиона, – приводит Goal слова Хуанфрана. – Это последний год на "Висенте Кальдероне", поэтому для каждого из нас это будет особенный момент.

Всему когда приходит конец, но на сегодняшний день я не вижу "Атлетико" без Симеоне. Он лучший тренер в мире.