Хосеп Мария Бартомеу: "Иньеста может играть в "Барселоне" столько, сколько хочет"

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал победу своей команды над "Севильей" в финале Кубка Испании (5:0). Кроме того, он заявил, что полузащитник Андрес Иньеста может сам решить, когда ему завершить карьеру в каталонском клубе.

– Матч получился замечательным, результат – таким же. Лучшая команда в мире завоевала трофей, – цитирует Football-Espana Бертомему. – Что касается Иньесты, то он в очередной раз доказал свой класс и показал, как умеет играть. Он доставляет всем нам удовольствие, когда действует на таком уровне. О его будущем надо спрашивать у него. У него пожизненный контракт в "Барселоне", он может уйти из команды тогда, когда он захочет.