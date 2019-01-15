"Хетафе" сыграл вничью с "Вальядолидом" и вышел в 1/4 финала Кубка Испании

"Хетафе" и "Вальядолид" сыграли вничью в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании (1:1). Голом в составе "синих" отметился форвард Родригес Анхель, у бело-фиолетовых отличился нападающий Даниэле Верде.

"Хетафе" вышел в 1/4 финала Кубка Испании по сумме двух матчей - первая встреча между этими клубами закончилась победой "синих" со счетом 1:0.

Кубок Испании

1/8 финала

"Вальядолид" - "Хетафе" - 1:1 (0:1)

Голы: Анхель, 29 - с пенальти (0:1). Верде, 50 (1:1).

Нереализованный пенальти: Рубен Алькарас, 85 (вратарь)

"Вальядолид": Йоэль, Начо Мартинес, Антоньито, Салису, Фернандес, Рубен Алькарас, Ануар, Кеко (Оскар Плано, 68), Чоп (Энес Унал, 68), Верде, Л.Суарес.

"Хетафе": Чичисола, Д.Суарес, Микель, Фулькье, Бруно Гонсалес, Фламини (Максимович, 46), Сайс (Хайме Мата, 82), Арамбарри, Анхель, Ибаньес (Джене, 69), Дуро.

Предупреждения: Ануар, 16. Чичисола, 30. Начо Мартинес, 33. Антунеш, 33. Рубен Алькарас, 70. Джене, 73. Бруно Гонсалес, 84.

Судья: Альберола Рохас.

15 января. Вальядолид. Стадион "Jose Zorrilla".

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