"Хетафе" - "Барселона": видеотрансляция матча - в 22.45

В матче 18-го тура чемпионата Испании по футболу в воскресенье, 6 января, "Барселона" на выезде встретится с "Хетафе".

Каталонский клуб после 17 туров занимает первое место в турнирной таблице, на 3 очка опережая "Атлетико". Мадридцы сегодня проведут выездной матч против "Севильи", идущей на третьей строчке.

"Хетафе" занимает седьмую строчку в таблице с 25 очками.

Winline считает гостей безоговорочными фаворитами матча - 1.44 против 6.42 на гостей.

"СЭ" в сезоне-2018/19 показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире. В режиме онлайн доступны лучшие моменты (хайлайты) игр. Смотреть трансляцию можно на этой странице на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Хетафе" - "Барселона" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 20.30 (время московское).

Также "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи "Хетафе" - "Барселона".

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