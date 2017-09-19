Хет-трик Дзадзы помог "Валенсии" разгромить "Малагу"

"Валенсия" на своем поле одержала крупную победу над "Малагой" (5:0) в матче 5-го тура чемпионата Испании. В составе победителей хет-триком отметился Симоне Дзадза. Для гостей это поражение стало пятым подряд, хозяева в этом розыгрыше ла лиги не потерпели ни одного поражения (2 победы, 3 ничьих).

Бывший защитник "Зенита" Эсекиэль Гарай попал в заявку на матч, но не появился на поле. До этого он принял участие в трех играх, пропустив встречу 2-го тура против "Реала" (2:2).

Победа над "Малагой", которая продолжает занимать 20-е место в турнирной таблице ла лиги, позволила валенсийцам подняться на третью строчку.

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Ла лига

5-й тур

"Валенсия" - "Малага" - 5:0 (1:0)

Голы: Мина, 17 (1:0). Дзадза, 55 (2:0). Дзадза, 60 (3:0). Дзадза, 63 (4:0). Родриго, 86 (5:0).

"Валенсия": Нету, Монтойя, Мурильо, Габриэл Паулиста, Лато, Парехо (Максимович, 73), Кондогбья (Перейра, 65), Солер, Дзадза (Родриго, 67), Мина, Гонсалу Гедеш.

"Малага": Роберто, Эрнандес, Диего Гонсалес (Байс, 70), Сифуэнтес, Рикка, Кузманович, Ресио, Хони, Мула (Аньор, 61), Ролон (Онтиверос, 61), Ролан.

Предупреждение: Рикка, 83.

Судья: Альаварес Искиэрдо.

19 сентября. Валенсия. Стадион "Месталья".