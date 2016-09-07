Хави: "Только в Мадриде сравнивают Месси и Роналду"

Бывший полузащитник "Барселоны" Хави считает, что не стоит сравнивать нападающих Лионеля Месси и Криштиану Роналду​. По мнению 36-летнего испанца, в мире нет второго такого игрока, как аргентинский форвард.

- По физической скорости и скорости мысли нет в мире второго такого игрока, как Месси, - цитирует Football Espana Хави. - Только дурак мог бы играть в футбол и не признавать Криштиану Роналду выдающимся игроком, но ему не повезло выступать в одно время с Месси. Только в Мадриде сравнивают их. Лео всего 29 лет, он еще очень молодой в футбольном плане. Я до 28 лет не выигрывал трофеи с "Барселоной" и Испанией.