15:57 | ФУТБОЛ — Испания

Голы Кайседо и Хурадо помогли "Эспаньолу" разгромить "Осасуну"

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В матче 24-го тура чемпионата Испании "Эспаньол" с крупным счетом переиграл "Осасуну" – 3:0. В составе каталонцев голами отметились экс-форвард "Локомотива" Фелипе Кайседо и бывший хавбек "Спартака" Хосе Мануэль Хурадо. Еще один мяч на свой счет записал нападающий Херард Морено.

Чемпионат Испании

Ла лига

24-й тур

"Эспаньол" – "Осасуна" – 3:0 (1:0)

Голы: Кайседо, 17 (1:0). Хурадо, 46 (2:0). Морено, 90+1 (3:0).

Нереализованный пенальти: Кайседо, 29 (вратарь)

"Эспаньол": Диего Лопес, Дуарте, Д. Рейес, Кариколь, Наварро, Хурадо (Рока, 64), Давид Лопес, Пьятти, Кайседо (Мелендо, 89), Перес (Х. Рейес, 73), Морено.

"Осасуна": Сиригу, Вуядинович (Беренгер, 60), Карлос Клерк, Дав. Гарсия, Де лас Куэвас, Ойер, Хайме Ромеро (Мерида Перес, 64), Лое, Чаушич, Ривьер, Кодро (У. Гарсия, 32).

Предупреждения: Давид Лопес, 24. Ривьер, 24. Дав. Гарсия, 25. Беренгер, 71. Мерида Перес, 76.

Удаление: Ойер, 27.

Судья: Клос Гомес.

26 февраля. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион RCDE Stadium(Power8 Stadium).

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