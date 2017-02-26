Голы Кайседо и Хурадо помогли "Эспаньолу" разгромить "Осасуну"

В матче 24-го тура чемпионата Испании "Эспаньол" с крупным счетом переиграл "Осасуну" – 3:0. В составе каталонцев голами отметились экс-форвард "Локомотива" Фелипе Кайседо и бывший хавбек "Спартака" Хосе Мануэль Хурадо. Еще один мяч на свой счет записал нападающий Херард Морено.
Чемпионат Испании
Ла лига
24-й тур
"Эспаньол" – "Осасуна" – 3:0 (1:0)
Голы: Кайседо, 17 (1:0). Хурадо, 46 (2:0). Морено, 90+1 (3:0).
Нереализованный пенальти: Кайседо, 29 (вратарь)
"Эспаньол": Диего Лопес, Дуарте, Д. Рейес, Кариколь, Наварро, Хурадо (Рока, 64), Давид Лопес, Пьятти, Кайседо (Мелендо, 89), Перес (Х. Рейес, 73), Морено.
"Осасуна": Сиригу, Вуядинович (Беренгер, 60), Карлос Клерк, Дав. Гарсия, Де лас Куэвас, Ойер, Хайме Ромеро (Мерида Перес, 64), Лое, Чаушич, Ривьер, Кодро (У. Гарсия, 32).
Предупреждения: Давид Лопес, 24. Ривьер, 24. Дав. Гарсия, 25. Беренгер, 71. Мерида Перес, 76.
Удаление: Ойер, 27.
Судья: Клос Гомес.
26 февраля. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион RCDE Stadium(Power8 Stadium).