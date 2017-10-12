Голуби наносят вред стадиону "Вильярреала"

Руководство "Вильярреала" испытывает проблемы с нашествием голубей на домашний стадион клуба "Эстадио де ла Серамика", сообщает Marca. Отмечается, что птицы наносят урон газону, клюют семена, а также являются источником антисанитарии и переносят различне заболевания.
Для борьбы с голубями, руководство клуба запустило в район стадиона несколько хищных птиц, а также применяет ультразвуковые пушки в местах их гнездования.
poxi48
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " Tonik ", буду благодарен. Сайт - wintennis.in
17:43
avalnus
Недавно наткнулся на блог мужика который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
17:38
Millwall82
Лично я считаю голубей как и крыс очень опасными для человека животными и птицами, разносчиками заболеваний. И не понимаю зачем их в таком количестве разводят и подкармливают. А потом все памятники и здания в давне.
17:34
Levbereg
Они там, что иммитаторов ястребов не могут поставить на крышах, чтобы пищали и разгоняли. У нас во многих местах такое есть. Или "зеленые" протесты поднимут? Европа же чекнутая в этом ( да и не только в этом) плане.
17:31
эдпитер
голуби- двоюродные братья наших бакланов))))
17:09
Millwall82
Вспомнилась песня Сектор Газа "Голубь" Надел пиджак и галстук завязал, Свой хаерок культурно причесал, Когда ж тебя я ждал и о любви мечтал, Какой-то голубь сизокрылый на меня накропал. Голубь-голубь, а-а-а! Прямо сверху, а-а-а! На башку мне, а-а-а! На пиджак мне, а-а-а!
17:09