Голуби наносят вред стадиону "Вильярреала"

Руководство "Вильярреала" испытывает проблемы с нашествием голубей на домашний стадион клуба "Эстадио де ла Серамика", сообщает Marca. Отмечается, что птицы наносят урон газону, клюют семена, а также являются источником антисанитарии и переносят различне заболевания.

Для борьбы с голубями, руководство клуба запустило в район стадиона несколько хищных птиц, а также применяет ультразвуковые пушки в местах их гнездования.