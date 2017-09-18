Гол Пьятти принес "Эспаньолу" первую победу в сезоне

"Эспаньол" обыграл "Сельту" со счетом 2:1 в матче 4-го тура чемпионата Испании. Хозяева поля одержали первую победу в сезоне, "Сельта" потерпела третье поражение.

В составе победителей по голу забили Херард Морено и Пабло Пьятти, у гостей отличился Пионе Систо.

Чемпионат Испании

4-й тур

"Эспаньол" – "Сельта" – 2:1 (2:0)

Голы: Морено, 10 (1:0). Пьятти, 24 (2:0). Систо, 69 (2:1).

"Эспаньол": Пау Лопес, Давид Лопес, Кариколь, Эрмосо, Хурадо, Фуэго (М.Рока, 75), Виктор Санчес, Дардер (П.Диоп, 82), Пьятти (Ф.Серхио Гарсия, 62), Леу Баптистан, Морено.

"Сельта": Альварес, Кабраль, Фонтас, Мальо (Э.Юльсагер, 82), Хонни Кастро, Васс, Лоботка, Хосабед Санчес (П.Эрнандес, 59), Систо (Эмре Мор, 72), Аспас, М.Гомес.

Предупреждения: Аспас, 48. Мальо, 55. Фуэго, 64. М.Гомес, 76. Кабраль, 77.

Судья: Альберола Рохас.

18 сентября. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион RCDE Stadium (Power8 Stadium).