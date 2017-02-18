Гол Бэйла помог "Реалу" победить "Эспаньол"

"Реал" в матче 23-го тура чемпионата Испании обыграл "Эспаньол" со счетом 2:0. Голы забили Альваро Мората и Гарет Бэйл. Отметим, что для валлийца это был первый матч за три месяца после восстановления от травмы голеностопа.

"Реал" продолжает лидировать в турнирной таблице. "Эспаньол" расположился на 9-й строчке.

Чемпионат Испании

Ла лига

23-й тур

"Реал" - "Эспаньол" - 2:0 (1:0)

Голы: Мората, 33 (1:0). Бэйл, 83 (2:0).

"Реал": Касилья, Карвахаль, Пепе, Варан, Начо (Марселу, 81), Кроос, Иско, Ковачич (Каземиру, 61), Васкес, Мората (Бэйл, 71), Криштиану Роналду.

"Эспаньол": Диего Лопес, Д.Рейес, О.Дуарте, Давид Лопес, Кариколь, Х.Рейес (Перес, 46), Диоп, Фуэго, Хурадо (Альваро Васкес, 82), Пьятти, Морено.

Предупреждения: Морено, 28. Ковачич, 41. Иско, 48. Фуэго, 53. Диоп, 68. Кариколь, 80. Каземиру, 82.

Судья: Ундиано Мальенко.

18 февраля. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".