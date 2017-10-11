Гендиректор "Барселоны": "Мы готовы подписать Коутинью зимой"

Генеральный директор "Барселоны" Оскар Грау отметил, что руководство команды хочет, чтобы сине-гранатовые были самыми конкурентоспособными в мире. Грау также добавил, что каталонский клуб готов подписать зимой любого игрока.

– Мы готовы подписать Коутинью или любого другого игрока в январе, – цитирует ESPNFC Грау. – Мы хотим, чтобы у нас была самая конкурентоспособная команда. Мы будем подписывать игроков, даже если никого не продадим.

Клуб находится в очень хорошем финансовом состоянии. Мы делаем все разумно. Мы хотим, чтобы "Барселона" была максимально конкурентоспособной.