Флорентино Перес: "Копа был частью незабываемого и уникального состава "Реала"

Президент "Реала" Флорентино Перес выразил соболезнования в связи со смертью экс-игрока мадридского клуба француза Раймона Копа. Обладатель "Золотого мяча" 1958 года ушел из жизни на 86-м году сегодня утром.

– Смерть Раймона Копа дает огромную печаль всем мадридцам, а также всем тем, кто любит футбол по всему миру, – приводит пресс-служба клуба слова Переса. – Я хочу выразить соболезнования семье, друзьям и всем поклонникам француза. Мы все видели в нем лидера спортивных и жизненных ценностей. Сегодня я хочу быть с французским футболом, и особенно с фанатами "Реймса".

Копа был частью незабываемой и уникальной команды с уникальным нападением - Копа, Ди Стефано, Риаль, Пушкаш и Хенто,- которое покорило сердца всех фанатов спорта. Тот "Реал" стал лучшей командой всех времен.