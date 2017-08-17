Фанаты "Реала" вывесили баннер в честь легендарного мотогонщика Ньето

Фанаты "Реала" на трибунах "Сантьяго Бернабеу" во время ответного матча за Суперкубок Испании против "Барселоны" разместили на трибунах баннер в честь мотогонщика Анхеля Ньето. Испанец умер в начале месяца в возрасте 70 лет после того, как попал в аварию на квадроцикле на Ибице. "Герой. Легенда. Анхель. Покойся с миром", - говорится в тексте баннера.
Анхель Ньето является 13-кратным чемпионом мира по мотогонкам. За свою карьеру он выиграл 90 гонок.
Трансляция матча "Реал" – "Барселона"
UN HÉROE– Peña Veteranos RMCF (@PVeteranos) 16 августа 2017 г.
UNA LEYENDA
UN ÁNGEL
D.E.P
12+1@GradaFansRMCF #VeteranosHalaMadrid🔝💪 pic.twitter.com/kGl1B5JPhD