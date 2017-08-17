Фанаты "Реала" вывесили баннер в честь легендарного мотогонщика Ньето

Фанаты "Реала" на трибунах "Сантьяго Бернабеу" во время ответного матча за Суперкубок Испании против "Барселоны" разместили на трибунах баннер в честь мотогонщика Анхеля Ньето. Испанец умер в начале месяца в возрасте 70 лет после того, как попал в аварию на квадроцикле на Ибице. "Герой. Легенда. Анхель. Покойся с миром", - говорится в тексте баннера.

Анхель Ньето является 13-кратным чемпионом мира по мотогонкам. За свою карьеру он выиграл 90 гонок.

Трансляция матча "Реал" – "Барселона"